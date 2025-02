"NaszEauto" , nazywane również programem "Mój elektryk 2.0" , wystartowało z naborem wniosków 3 lutego. O przyznanie dotacji mogą starać się osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) zainteresowane kupnem , leasingiem lub wynajmem długoterminowym nowego samochodu elektrycznego kategorii M1 . Do programu kwalifikują się nowe, niezarejestrowane przed zakupem auta elektryczne z przebiegiem do 6 tysięcy kilometrów (także demonstracyjne, na tablicach dealerskich), których maksymalna cena nie przekracza 225 tysięcy złotych netto .

Budżet przewidziany na dotację z tytułu programu "NaszEauto" to 1,6 mld zł – środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Maksymalna kwota dopłaty to 40 tysięcy złotych . Jej wysokość jest ustalana na podstawie dochodów, posiadania Karty Dużej Rodziny, a także tego, czy osoba zainteresowana zakupem zezłomowała swój pojazd spalinowy (tutaj dodatkowym warunkiem jest to, że trzeba być właścicielem owego pojazdu co najmniej 3 lata).

Dla wielu osób dość zdumiewającą informacją jest to, że z dofinansowania "NaszEauto" mogą skorzystać ci, którzy w przeszłości otrzymali już dotację z tytułu programu "Mój elektryk" . Warunkiem jest jednak to, że w takiej sytuacji trzeba wnioskować na inny pojazd niż ten, na który otrzymano wcześniej dopłatę.

Pojawiają się głosy, że "NaszEauto" to program będący niczym innym, jak przyznawaniem dofinansowania ludziom, których i tak stać na zakup własnego auta. Wiele osób osiągających niższe dochody i jeżdżących starszymi samochodami spalinowymi nie będzie mogło pozwolić sobie na zakup elektryka nawet po otrzymaniu dofinansowania. A założeniem programu jest to, by to właśnie one rozważyły wymianę pojazdu na elektryczny.