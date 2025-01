Fala nowych oszustw dotarła do Niemiec i rozprzestrzenia się w całej Europie. Przestępcy znaleźli sposób na wyłudzanie pieniędzy od kierowców poprzez tak zwany quishing - metodę oszustwa wykorzystującą kody QR. O ile jeszcze niedawno problem dotyczył głównie właścicieli samochodów elektrycznych korzystających ze stacji ładowania, o tyle obecnie przestępcy rozszerzyli swoją działalność również na zwykłe parkomaty.

Jak informuje Krajowy Urząd Kryminalny Dolnej Saksonii, tylko w ostatni weekend stycznia w samym Dortmundzie przestępcy okleili fałszywymi kodami QR co najmniej 90 parkomatów miejskich. Oszustwo polega na naklejaniu spreparowanych kodów QR na urządzenia, które normalnie służą do szybkiej płatności za parkowanie. Po zeskanowaniu takiego kodu użytkownik zostaje przekierowany na fałszywą stronę internetową, która do złudzenia przypomina oficjalny serwis operatora systemu parkowania, na przykład popularnej w Niemczech aplikacji Easypark.