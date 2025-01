Już sama forma testu robi wrażenie. By nie tamować ruchu na autostradzie A9 z Monachium do Berlina i wyeliminować wpływ zmiennych warunków czy stylu jazdy poszczególnych kierowców, całość trasy odtworzona została w laboratorium ADAC na stanowisku pomiarowym. Przebieg drogi został wcześniej zarejestrowany przez pojazd testowy, by odtworzyć np. jej profil (zakręty, zmiany wysokości). Testy wszystkich samochodów odbywały się w komorze klimatycznej przy temperaturze otoczenie wynoszącej zero stopni Celsjusza.