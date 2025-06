Samochody elektryczne nie mają sensu w Polsce? Wyniki badań mówią wprost

W ostatnim badaniu "Ekologiczna motoryzacja w Polsce - wyzwania i kierunki rozwoju", najczęściej wskazywaną przez ankietowanych korzyścią wynikającą z popularyzacji samochodów elektrycznych była redukcja emisji spalin i poprawa jakości powietrza - na ten aspekt wskazało 32 proc. respondentów. Drugą kluczową zaletą był rozwój infrastruktury ładowania (26 proc. odpowiedzi), co akurat jest dość zastanawiające, ponieważ co do zasady to infrastruktura powoduje rozwój elektromobilności. Zaś braki w tej infrastrukturze zwykle wskazywane są jako jedna z głównych przyczyn niechęci do przesiadki na samochody elektryczne.

Z badania wynika też, że zdaniem 22 proc. osób, dzięki użytkowaniu aut elektrycznych zwiększy się ich dostępność w różnych segmentach cenowych. Co też jest ciekawą diagnozą, jako że to raczej rosnąca sprzedaż elektryków, a nie ich "użytkowanie", zachęci producentów do rozwoju gamy aut na prąd. Inną sprawą jest to, że obecnie to właśnie znacznie słabsza od przewidywanej popularność samochodów elektrycznych motywuje producentów do większej dywersyfikacji gamy i projektowania przystępnych cenowo aut.