Amerykański prezydent zamierza również zrealizować swoją obietnicę dotyczącą ceł na produkty pochodzące z Kanady i Meksyku. W obu przypadkach cło miałoby wynosić 25 proc. W ten sposób Trump zamierza wymusić na sąsiadach USA działania m.in. zmierzające do ograniczenia nielegalnej migracji oraz rozruszać krajową gospodarkę. Zgodnie z deklaracjami amerykańskiego prezydenta cła mają obowiązywać od 1 lutego.

Do sprawy szybko odniósł się premier Kanady, Justin Trudeau. "Kanadę i USA łączy partnerstwo, które się sprawdza i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak pozostało" – zapewnił szef kanadyjskiego rządu. Dodał również, że amerykański złoty wiek, który obiecuje Trump może być zasilany zasobami kanadyjskimi lub też chińskimi czy rosyjskimi.