Donald Trump w czasie zeszłotygodniowego spotkania z dziennikarzami zorganizowanego w Białym Domu stwierdził, że Unia Europejska traktuje Stany Zjednoczone "bardzo, bardzo źle" i dlatego, w jego opinii, cła są jedynym sposobem "na uzyskanie sprawiedliwości" – informował Reuters. Portal Automotive News Europe zwraca natomiast uwagę, że według agencji Moody’s i S&P auta eksportowane z Europy do USA objęte będą cłem w wysokości 10 proc. O ile groźby w kierunku Starego Kontynentu są mocno niesprecyzowane, to już w przypadku sąsiadów i bardzo ważnych partnerów handlowych USA przybrały bardzo konkretne formy.

Amerykański prezydent zamierza wprowadzić 25-procentowe cło na produkty importowane z Kanady i Meksyku. W obu przypadkach stosowne przepisy miałyby obowiązywać od 1 lutego 2025 roku. W ten sposób amerykański prezydent zamierza wymusić na sąsiadach USA działania m.in. zmierzające do ograniczenia nielegalnej migracji.

Cła na Meksyk, Kanadę i Unię Europejską miałyby bardzo poważne konsekwencje dla producentów ze Starego Kontynentu, którzy importują z tych regionów swoje auta do USA. Wszystko wskazuje na to, że w obecnej sytuacji najbardziej narażony na straty w zyskach może być Stellantis. Agencja Moody’s wskazuje, aż 40 proc. samochodów koncernu, które sprzedawane są w USA, pochodzi właśnie z Meksyku i Kanady. Według ekspertów agencji w wyniku wprowadzenia ceł na oba te kraje zyski francusko-włosko-amerykańskiego koncernu mogą spaść o ponad 15 proc.

To jednak nie koniec producentów, którzy są narażeni na straty. Na liście firm, które mogą poważnie odczuć wprowadzenie ceł przez administrację Trumpa jest również grupa Volkswagena. Marki należące do niemieckiego koncernu, Volkswagen i Audi, mają swoje zakłady w Meksyku, z kolei Porsche wszystkie swoje samochody sprzedawane w Stanach Zjednoczonych sprowadza z Europy. W związku z tym zdaniem ekspertów Moody's nałożenie ceł na produkty ze Starego Kontynentu doprowadziłoby do spadku zysku o 5-10 proc., a w przypadku nałożenia ceł na Meksyk – o 15 proc.