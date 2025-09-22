W skrócie Z powodu zamknięcia polsko-białoruskiej granicy ponad 1500 polskich pojazdów utknęło wraz z kierowcami poza krajem.

Utrudnienia prowadzą do ogromnych kosztów i ryzyka nałożenia kar finansowych na przewoźników.

Władze oraz branża transportowa szukają rozwiązań, ale decyzje jeszcze nie zapadły.

W nocy z czwartku 11 września na piątek 12 września 2025 r. rząd ogłosił zamknięcie polsko-białoruskiej granicy. Decyzja była podyktowana rozpoczęciem rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad 2025. Mimo że manewry już się zakończyły, MSWiA poinformowało we wtorek, że granica pozostaje zamknięta do odwołania.

Tragiczna sytuacja polskich przewoźników. Utknęli na granicy

Niestety sytuacja ta w dużym stopniu uderza w polskich przewoźników. Przedstawicielstwo Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych podało, że obecnie ponad 1500 polskich ciężarówek nie może powrócić do kraju. W tej liczbie znajdują się również auta wracające z dalszych tras, m.in. z państw azjatyckich. Pierwotne założenia MSWiA, zakładające możliwość korzystania z przejść litewsko-białoruskich, okazały się błędne - od 2023 roku pozostają one zamknięte dla przewoźników.

Jedynym przejściem granicznym, przez które polskie ciężarówki mogą wjechać na Białoruś, jest terminal Koroszczyn-Kozłowicze koło Terespola. Dalej przewoźnicy mogą dowozić towary wyłącznie do pobliskich centrów dystrybucyjnych, a następnie wracać tym samym przejściem. Nie mają możliwości poruszania się po kraju ani korzystania z innych przejść granicznych, np. białorusko-litewskich.

Każdy dzień na granicy to ogromne koszty i ewentualne kary

Polscy przewoźnicy alarmują, że zatory na granicy generują olbrzymie straty finansowe - średnio 450 euro dziennie na każdy pojazd. Na tym jednak nie koniec. W przypadku pozostawania ciężarówek po stronie białoruskiej dłużej niż 10 dni grożą dodatkowe kary pieniężne. Na razie nie wiadomo, jakie jeszcze roszczenia mogą zostać skierowane wobec polskich firm transportowych.

Dr Anna Brzezińska, rzecznik prasowa ZMPD, w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i kwestia ta nie budzi wątpliwości. Jednocześnie zaznaczyła jednak, że warto przyjrzeć się problemowi sprowadzenia wszystkich samochodów i kierowców do Polski. Choć część pojazdów już wróciła, na granicy nadal utknęły ciężarówki.

Co ma zrobić przewoźnik z podjętym już towarem, którego nagle nie może dostarczyć do końcowego odbiorcy? Umowy nadal obowiązują, zamknięcie granicy powoduje duże kary umowne, bo procesy logistyczne zostały, bez jakiejkolwiek winy przewoźnika, po prostu wstrzymane

Eksperci zwracają uwagę, że przewoźnicy pozostający na Białorusi znaleźli się w pułapce - nie mogą wyjechać żadnym innym przejściem granicznym. Zgodnie z tamtejszymi przepisami nie mają również możliwości swobodnego poruszania się po kraju. Muszą dostarczać towary do przygranicznych centrów logistycznych i wracać tym samym przejściem, którym wjechali, czyli przez zamknięty Koroszczyn.

Rząd wie o problemie

W czwartek 19 września 2025 r. władze ZMPD zorganizowały posiedzenie online z udziałem przedstawicieli ministerstwa infrastruktury oraz MSWiA. Głównym tematem były skutki zamknięcia granicy z Białorusią dla branży międzynarodowego transportu drogowego oraz możliwości powrotu pojazdów i kierowców do Polski. Resorty nie przedstawiły żadnych wiążących decyzji, ale zobowiązały się przekazać argumenty i oczekiwania branży swoim przełożonym.

