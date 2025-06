BBC przekonuje, że głównym problemem są cła narzucone przez prezydenta USA. Według ustaleń Jaguar Land Rover płaci cła w wysokości 27,5 proc. na wszystkie produkcji wysyłane do Stanów Zjednoczonych, co kosztuje go "olbrzymie pieniądze". Firma wysyła pojazdy ze swojej siedziby w Wielkiej Brytanii do siedziby w USA, co oznacza, że płaci zarówno podatki eksportowe, jak i importowe od wszystkich samochodów wysyłanych przez Atlantyk.