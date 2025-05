Firma motoryzacyjna RAC postanowiła bliżej przyjrzeć się karom nakładanym na kierowców za nieprawidłowe parkowanie. W Wielkiej Brytanii spora część parkingów należy do prywatnych firm, które bardzo skrupulatnie pilnują swojego biznesu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w ciągu 6 miesięcy w 2024 r. wystawiono 7,2 mln kar, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Oznacza to 41 tys. zgłoszeń dziennie, czyli średnio jedno co dwie sekundy.