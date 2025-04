Wjeżdżając samochodem do lasu, powinniśmy być przygotowani na spotkanie się z trudnościami natury prawnej. Wynika to z bardzo nieoczywistych regulacji dotyczących chociażby przejazdu po leśnych drogach.

Okazuje się, że prawo o ruchu drogowym, a więc główna ustawa określająca zasady poruszania się samochodami po polskich drogach, nie zawiera wzmianek zakazujących wjazdu do lasu. Znajdują się one w regulacjach, do których kierowcy zaglądają rzadziej.

Czy można wjechać samochodem na drogę leśną pomimo braku szlabanu?

Wiele dróg w polskich lasach z uwagi na brak odpowiednich oznaczeń i szlabanów blokujących wjazd, zdaje się wręcz zachęcać do tego, by z nich skorzystać. Niestety, choć drogi te wydają się być dostępne dla samochodów, rzeczywistość może okazać się zgoła odmienna. Aby się o tym przekonać, należy zajrzeć do Ustawy o lasach.

Kodeks drogowy nie mówi nic o zakazie wjazdu do lasu, trzeba zajrzeć do innych regulacji. 123 rf 123RF/PICSEL

Mówi ona, że poruszanie się pojazdem silnikowym w lesie jest dozwolone tylko na drogach publicznych. Jazda po drogach leśnych jest natomiast generalnie zakazana, choć ustawodawca przewiduje pewne ustępstwa i sytuacje, w których ruch po drogach leśnych jest dozwolony.

Kiedy wjazd samochodem do lasu jest legalny?

Ustawa o lasach pozwala wjechać na drogę leśną w niektórych sytuacjach. Będzie to legalne, jeśli droga jest oznakowana tablicą informacyjną dopuszczającą ruch. Chodzi tutaj o drogowskazy wskazujące kierunek do miejscowości, czy parkingu.

W pewnych sytuacjach z zakazu zwolnieni są również właściciele gruntów leśnych, służby leśne, czy osoby z niepełnosprawnościami, które poruszają się pojazdami dostosowanymi do ich potrzeb.

Co grozi za nielegalny wjazd autem do lasu?

Warto wiedzieć, że za nieuprawniony wjazd do lasu grozi nie tylko mandat karny od 20 do 500 złotych, ale w skrajnych przypadkach sprawa może trafić nawet do sądu. Bardziej rygorystycznie traktowane są przypadki, w których kierowcy wjeżdżają na drogi leśne znajdujące się w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych. W tych miejscach przyroda znajduje się pod szczególną ochroną.

Czy można wjeżdżać autem do lasu? Mateusz Grochocki East News

Co więcej, służby mogą nałożyć mandat nawet wtedy, gdy samochód się nie porusza. Innymi słowy, parkowanie na skraju lasu, również może być potraktowane, jako nieuprawniony wjazd.

Czy samochód może wzniecić pożar w lesie?

Nieuprawniony wjazd do lasu może mieć również inne, znacznie poważniejsze konsekwencje takie, jak pożar. To właśnie z tego powodu należy bardzo ostrożnie wybierać miejsca do zaparkowania auta w pobliżu lasu.

Rozgrzane elementy samochodu w połączeniu z trawiastym poboczem, łatwo mogą wzniecić ogień, który przy suchej ściółce leśnej jest trudny do opanowania i wymaga zaangażowania wielu zastępów straży pożarnej, a czasami nawet samolotów gaśniczych. Niedawnym przykładem takiej sytuacji jest pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Aby zmniejszyć ryzyko spowodowania pożaru, dobrze jest śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydaje alerty o zagrożeniu pożarowym dla poszczególnych miejsc w Polsce. W przypadku dużego zagrożenia, najlepiej będzie omijać las samochodem szerokim łukiem. Warto również parkować z dala od wysokiej trawy, czy wysuszonego igliwia. To uniwersalna zasada, której powinno się przestrzegać nawet na legalnym leśnym parkingu.

