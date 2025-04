Udowodnił to właśnie pewien kierowca ze Szczecina, który uniknął mandatu za parkowanie z powodu nieprawidłowego oznakowania informującego o strefie zamieszkania na szczecińskim Starym Mieście. Kierowca nie przyjął mandatu od straży miejskiej i postanowił bronić swoich praw przed sądem. Wygrał.

O nietypowej sprawie donosi szczecińska "Gazeta Wyborcza". Chodziło o parkowanie samochodu przy ulicy Staromłyńskiej na szczecińskim Starym Mieście. Teoretycznie kierowca zaparkował pojazd na terenie strefy zamieszkania , a ta obliguje kierujących do:

Auto pozostawione zostało poza wyznaczonym miejscem, co spotkało się z interwencją straży miejskiej. Kierowca odmówił jednak przyjęcia mandatu argumentując, że oznakowanie informujące o strefie zamieszkania jest sprzeczne z wymogami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ściślej - kierowca zauważył, że znaki informujące o wjeździe do strefy od Pl. Żołnierza mają niewłaściwe wymiary . Sprawa trafiła do sądu, który ostateczne przyznał kierowcy rację.

Zgodnie z wymogami określonymi we wspominanym rozporządzeniu znak D-40 informujące o strefie zamieszkania powinny mieć wymiar 90x60 cm. Tablica zamontowana przy wjeździe na ulicę Staromłyńską w Szczecinie jest wyraźnie mniejsza -mierzy 60x30 cm.

Odstępstwo od wymogów rozporządzenia - istotnie - może dezorientować kierowców przyzwyczajonych do konkretnych wymiarów i proporcji oznakowania . Znaki, które nie spełniają stawianych im wymogów mogą sugerować, że trafiły na drogę przez przypadek - w ramach prywatnej inicjatywy czy żartu - więc kierowcy mogą traktować je z przymrużeniem oka.

Do takiej argumentacji przychylił się rozpatrujący sprawę sąd. Ten uznał wprawdzie, że - zgodnie z polskimi przepisami - w uzasadnionych przypadkach (np. właśnie w zabytkowych centrach miast) można stosować pomniejszone oznakowanie drogowe, ale zastosowane wówczas tablice powinny być odpowiednio skalowane.

Kierowcy muszą mieć pewność, że mają do czynienia z prawdziwym znakiem, więc nawet pomniejszone oznakowanie powinno zachowywać odpowiednie proporcje.

W przypadku znaku D-40 pomniejszona tablica powinna więc mieć wymiary 60x40 cm, a nie - jak ma to miejsce w Szczecinie - 60x30 cm. Do zachowania właściwej proporcji brakuje 10 cm, które - w tym konkretnym przypadku - uchroniły kierowcę przed mandatem.