Wjeżdżając w strefę zamieszkania, musimy natychmiast przestawić swoje myślenie. Tutaj królem jest pieszy, a my - kierowcy - jesteśmy niejako gośćmi. Maksymalna dozwolona prędkość to jedynie 20 km/h, co często bywa wymuszane licznymi progami zwalniającymi, które w tym miejscu nie muszą być specjalnie oznakowane.