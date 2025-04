Nie wszystkie miasta zwalniają z opłat motocyklistów, co wymaga szczegółowego zapoznania się z lokalnymi regulacjami.

W największych miastach nadal problemem pozostaje niewystarczająca liczba parkingów, zawieszający się system uiszczania opłat oraz długie poszukiwania wolnego miejsca. Coraz częściej w materiałach reklamowych spotykamy się z zachętami do przesiadki na pojazdy zeroemisyjne. To nie tylko krok w kierunku ochrony środowiska, ale przede wszystkim możliwość jazdy buspasami oraz brak opłat za postój w strefach płatnego parkowania. Nie jest to jednak jedyny typ pojazdu, który ma takie przywileje.