Zapomnij o 125 ccm. Te motocykle możesz prowadzić z prawem jazdy kategorii B

Paula Lazarek

Wielu kierowców uważa, że prawo jazdy kategorii B pozwala jedynie na prowadzenie aut osobowych i ewentualnie motorowerów. Tymczasem polskie przepisy dają znacznie więcej możliwości. Owszem, 125 ccm to najczęściej wymieniany limit, ale to wcale nie koniec. Jeśli masz prawko kat. B od co najmniej trzech lat, możesz wsiąść na coś mocniejszego – i to legalnie.