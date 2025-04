Toyota i Nissan obejdą zakaz rejestracji aut spalinowych. Prezent od rządu

Keir Starmer – premier Wielkiej Brytanii - podkręca tempo elektromobilności na Wyspach. Szef brytyjskiego rządu ogłosił właśnie, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz rejestracji samochodów spalinowych w roku 2030, a nie – jak planowano – w 2035. Paradoksalnie nie oznacza to jednak, że po tej dacie na Wyspach nie będzie już można kupić nowego samochodu na benzynę. Do 2035 roku w ofercie pozostać mają auta hybrydowe. Skąd wzięła się niespodziewana decyzja i co to oznacza dla klientów?