Jeszcze do niedawna diagnosta zatrzymywał fizyczny dowód rejestracyjny, a następnie odsyłał go do starosty. Wobec tego gdy kierowca ponownie zjawiał się na badaniu technicznym i tym razem jego pojazd je zaliczał, nie zostawał mu zwrócony dowód rejestracyjny. Otrzymywał jedynie zaświadczenie o pozytywnym przejściu przeglądu, a następnie musiał udać się do urzędu i poprosić o zwrot dokumentu.