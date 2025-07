Trzej kierowcy, którzy ustawili się w korytarzu życia na niemieckiej autostradzie A5, przekonali się, że przestrzeganie jednego przepisu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych. Na pierwszy rzut oka zrobili to zgodnie z przepisami, tworząc przejazd dla służb ratunkowych podczas korka spowodowanego wypadkiem. Mimo to, kiedy przyjechała policja, nie uniknęli kar.

Problem polegał na tym, że byli to kierowcy ciężarówek, którzy znajdowali się na lewym pasie. Obecność dużych pojazdów na tej części drogi utrudniała przejazd służbom ratunkowym. Dodatkowo, w Niemczech na wielopasmowych drogach poza terenem zabudowanym obowiązuje ograniczenie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz dla pojazdów z przyczepami lub naczepami. Jeżeli droga ma co najmniej trzy pasy ruchu w jednym kierunku, mogą one korzystać wyłącznie z dwóch prawych pasów, z wyjątkiem sytuacji, gdy opuszczenie tych pasów jest konieczne do zmiany kierunku na skrzyżowaniu.