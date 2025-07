Każdy pojazd powinien posiadać dowód rejestracyjny i potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC. Bez wątpienia są to najważniejsze dokumenty, o które zapyta nas np. policjant prowadzący kontrolę drogową. Czy przyznanie się, że nie mamy go ze sobą może grozić jakimiś konsekwencjami? Prawo mówi wprost i warto o tym wiedzieć.

Dowód rejestracyjny to podstawowy dokument identyfikacyjny dla każdego pojazdu. Należy go wyrobić podczas każdej rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na początku urzędnik wystawi dowód tymczasowy, który wystarczy do tego, by móc poruszać się samochodem.