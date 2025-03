Toyota Corolla to niekwestionowany bestseller na polskim rynku. Od kilku lat dzierży miano najchętniej kupowanego nowego samochodu w naszym kraju. 2024 rok zakończyła z wynikiem 29 471 egzemplarzy, co oczywiście zapewniło jej pozycję lidera. Przewagę Corolli pokazuje fakt, że wicelider zestawienia, Skoda Octavia, osiągnęła w zeszłym roku wynik 19 266 sprzedanych egzemplarzy – to o ponad 10 tys. mniej niż model japońskiej marki. Teraz na rynku pojawiły się samochody na rok produkcji 2025.