Jeszcze 10 lat temu nikt by się nie spodziewał, że w skali roku w Polsce rejestrowanych będzie przeszło pięciokrotnie więcej nowych hybryd (248 531 rejestracji) niż nowych aut z silnikiem Diesla (48 866 rejestracji). Afera dieselgate z 2015 roku i skokowe zaostrzanie limitów emisji CO2 wynikające z przepisów CAFE , trwale zmieniły strukturę sprzedaży nowych aut nad Wisłą.

Z perspektywy polskiego rynku największym wygranym takiej transformacji zdaje się być Toyota. 10 lat wystarczyło, by z poziomu 2,5 tys. rejestracji hybrydowych aut w Polsce (w 2014 roku), Japończycy osiągnęli ubiegłoroczny rekord - niemal 77 tys. sztuk. Oznacza to, że w minionym roku już 8 na 10 ze sprzedawanych nad Wisłą nowych aut Toyoty napędzanych było właśnie układem napędowym.

Hybrydy zdobywają rynek wtórny. Niskie spalania to tylko jedna z zalet

Toyota Corolla to jedna z najpopularniejszych hybryd w Polsce. Auto wypiera z firmowych flot samochody z silnikami Diesla

Toyota Corolla to jedna z najpopularniejszych hybryd w Polsce. Auto wypiera z firmowych flot samochody z silnikami Diesla Ireneusz Rek Informacja prasowa (moto)

Analitycy Carfaxu przyjrzeli się polskiemu rynkowi samochodów używanych i doszli do ciekawych wniosków. Najważniejszy jest taki, że chociaż statystyczna używana hybryda ma 4 lata i stosunkowo duży - liczący 99 tys. km przebieg - taki samochód obarczony jest aż o połowę mniejszym ryzykiem zakupu auta z ”niejasną historią” sugerującą naprawy pokolizyjne czy ingerencję we wskazania drogomierza.

Z danych Carfaxu wynika, że około 33 proc. używanych aut hybrydowych zarejestrowanych w Polsce miało w swojej historii odnotowane uszkodzenia. Trudno się jednak temu dziwić, bo większość nowych aut kupowana jest wraz z finansowaniem na firmy, więc szkody czy to z tytułu OC, czy AC (np obcierki parkingowe, pęknięte szyby itd) w pierwszych latach eksploatacji pojazdu usuwane są na bieżąco.

Przykładowo - statystyczna używana hybryda ma 4 lata i 99 000 kilometrów przebiegu , co daje średnioroczny przebieg na poziomie 24 750 km rocznie. Dla porównania, statystyczny używany samochód w Polsce ma - uwaga - 15 lat i... 220 000 kilometrów przebiegu ! Daje to średnioroczny przebieg na poziomie… 14 660 km.

Oczywiście można założyć można, że po okresie intensywnej eksploatacji flotowej używane hybrydy w rękach prywatnych nabywców pokonują rocznie mniej kilometrów. Z drugiej strony, 220 tys. km przebiegu dla przeciętnego samochodu używanego w Polsce, to skrajnie mało prawdopodobna wartość, świadcząca właśnie o manipulowaniu wskazaniami drogomierza. W tym miejscu warto dodać, że - wg ACEA - aż 39 proc. ogółu polskiego parku samochodów to auta z silnikami Diesla, które w większości trafiły do nas jako samochody używane po latach intensywnej eksploatacji za Odrą.