Chcesz kupić bezawaryjne auto? Dokładnie przyjrzyj się temu, czym jeżdżą taksówkarze. Ta zasada sprawdzała się świetnie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, gdy taksówkarze wzdychali do mercedesów W123 czy W124, i sprawdza się do dzisiaj, gdy floty taksówkarskie na całym świecie opanowała Toyota Prius. Niestety, to co dla jednych stanowi największą zaletę tego modelu, dla chcących kupić takie auto na rynku wtórnym może być prawdziwym przekleństwem.

Szukasz używanej Toyoty Prius? Lepiej dobrze się zastanów

Ciekawe wnioski płyną z nowego zestawienia firmy CarVertical, która specjalizuje się w weryfikowaniu historii używanych pojazdów. Jej przedstawiciele przeanalizowali wszystkie raporty dotyczące używanych aut wygenerowane w Polsce w okresie od początku stycznia do końca grudnia 2024 roku. Z analizy wynika, że samochodem z najczęściej cofanym w ubiegłym roku licznikiem była właśnie ubóstwiana przez taksówkarzy i osoby parające się przewozami na aplikację Toyota Prius.

Samochód zdecydowanie zdeklasował pod tym względem rynkową konkurencję. Udział pojazdów z cofniętym licznikiem w ogóle wygenerowanych raportów o historii auta wyniósł w przypadku Priusa aż 13,6 proc. O imponującej trwałości tego modelu świadczy też średnia wartość, o jaką sprzedający korygowali wskazania drogomierza: aż 159 794 km!

Kupujesz auto sprowadzone z USA? Nie żałuj na jego sprawdzenie

Dane CarVertical doskonale odzwierciedlają rynkowe trendy. W pierwszej trójce aut z najczęściej cofanymi licznikami w Polsce znalazły się bowiem aż dwa modele, które trafiają na polskie drogi w ramach importu z USA: Ford Mustang i Ford Edge.

Dość przypomnieć, że w 2024 roku do Polski sprowadzono ze Stanów aż 68 193 używanych aut. Oznacza to, że USA były czwartym - za Niemcami, Francją i Belgią, najpopularniejszym kierunkiem, z którego importowano do Polski samochody używane.

W styczniu i lutym tego - w związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury zmianami w procedurze rejestracji samochodów spoza UE - zainteresowanie tym kierunkiem jeszcze wzrosło i Stany Zjednoczone są dziś trzecim, co do popularności krajem zasilającym polskie ulice w używane pojazdy.

100 tys. km czy 100 tys. mil. Lepiej zapytaj dwa razy

W przypadku Forda Mustanga odsetek pojazdów z cofniętym licznikiem wyniósł 9,8 proc. a średnia ”korekta” wskazań licznika to 50 879 km.

Wśród Fordów Fusionów cofnięty licznik stwierdzono w 9,5 proc. przypadków, a z drogomierza znikało średnio 62 952 km.

Z zestawienia wynika, że w grupie szczególnego ryzyka znajdują się auta z USA (np. Mustang, Fusion - amerykański odpowiednik Mondeo). Nieuczciwi sprzedawcy dość często konwertują 100 tys. mil na 100 tys. kilometrów i liczą na to, że sprawa nie wyjdzie na jaw mówi Matas Buzelis, ekspert rynku motoryzacyjnego carVertical.

Słaba kondycja polskich nabywców. Cofamy przebiegi w 16-latkach

Z zestawienia CarVertical płyną też ciekawe - niestety niezbyt budujące - dane dotyczące poziomu zamożności polskich nabywców. W pierwszej piątce modeli z najczęściej cofanym licznikiem znajdziemy jeszcze Audi A8 i Opla Vectrę. Obecność topowej limuzyny z Ingolstadt nie dziwi, bo w segmencie premium przebieg ma szczególnie duży wpływ na postępującą w szybkim tempie utratę wartości. Aż 9,2 proc. sprawdzonych w Polsce przez CarVertical Audi A8 miało cofnięty licznik, a ze wskazania drogomierza znikało średnio 101 610 km.

Toyota Prius to ulubieniec taksówkarzy. Efekt? Używane egzemplarze często mają cofnięte przebiegi materiały prasowe

Dużym zaskoczeniem jest natomiast obecność Opla Vectry. Aż 8,9 proc. aut takich dla których wygenerowano raport miało cofnięty przebieg - średnio o 65 241 km. Niezbyt dobrze świadczy to o statusie materialnym nabywców, bo ostatnie Vectry wyjechały na europejskie drogi w 2008 roku. Z drugiej strony 16 lat od zakończenia produkcji idealnie wpisuje się w średni wiek samochodu w Polsce, a fakt, że nabywcy starają się weryfikować ich historię dobrze świadczy o świadomości problemu.

O ile cofa się liczniki samochodów w Polsce?

Dane CarVertical dają tylko ogólny ogląd na skalę zjawiska, nie uwzględniają bowiem takich danych, jak średni wiek weryfikowanego w bazach danych pojazdu. Warto jednak zapoznać się z opublikowaną listą i zapamiętać, które modele szczególnie często padają ofiarą takiego oszustwa.

Przykładowo cofnięty licznik miało 8,8 proc. egzemplarzy Fiata Ducato, w przypadku których średnia wartość ”korekty” wynosiła aż 134 913 km. Inne samochody w tej grupie to Audi A8 (102 tys. km) i Mercedes-Benz Klasy E (115 tys. km).

W przypadku tych modeli ich rzeczywisty przebieg może być dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższy - ostrzegają przedstawiciele CarVerticala.

15 modeli z najczęściej cofanymi przebiegami w 2024 roku w Polsce:

Toyota Prius - 13,6 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 159 794 km, Ford Mustang - 9,8 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 50 879 km, Ford Fusion - 9,5 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 62 952 km, Audi A8 - 9,2 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 101 610 km, Opel Vectra - 8,9 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 65 241 km, Fiat Ducato - 8,8 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 134 913 km, Jeep Grand Cherokee - 8,8 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 55 812 km, BMW serii 7 - 7,2 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 87 644 km, Mercedes klasy E - 6,8 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 114 516 km, Renault Espace - 6,6 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 86 834 km, Audi A7 - 6,5 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 79 749 km, Alfa Romeo 159 - 6,4 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 58 650 km, Peugeot 508 - 6,4 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 92 352 km, Mercedes CLS - 6,1 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 66 085 km, Citroen C5 - 6,1 proc. aut z cofniętym licznikiem, średnio o 70 951 km

Nieuczciwe praktyki związane z cofaniem liczników wciąż stanowią poważny problem na polskim rynku samochodów używanych. Jak pokazują dane CarVertical, skala zjawiska jest ogromna i dotyka zarówno popularnych modeli, jak i luksusowych limuzyn. Kupując auto z drugiej ręki - zwłaszcza sprowadzone z zagranicy - warto dokładnie zweryfikować jego historię i nie ufać atrakcyjnym ofertom na słowo. Przebieg to jeden z kluczowych czynników wpływających na wartość pojazdu, a jego manipulacja może oznaczać nie tylko zawyżoną cenę, ale także ukryte problemy techniczne. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, lepiej sprawdzić to dwa razy - zanim będzie za późno.

