Groźny kierunek w imporcie samochodów. 7 na 10 aut to złom?

W 2024 roku sprowadzono do Polski blisko 967,6 tys. używanych samochodów. To najwyższy wynik od 4 lat. W statystykach mocno przebija się nowy – groźny – kierunek, czyli auta importowane z USA. Zdaniem ekspertów, aż 7 na 10 z nich ma za sobą kolizje i wypadki, a nawet połowa mogła uczestniczyć w zderzeniu czołowym.

Z danych Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że w 2024 roku ze Stanów Zjednoczonych sprowadzono do Polski blisko 68,2 tys. używanych samochodów.W porównaniu do sytuacji z końca 2023 roku oznacza to wzrost o gigantyczne 48 proc. USA są już obecnie czwartym pod względem popularności kierunkiem importu, wyprzedzając m.in.: