Koniec importu samochodów z USA. Będą zmiany w przepisach IVA

Nie dla amerykańskich pickupów na europejskich drogach. To postulat - wspieranej przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu - koalicji grup konsumenckich, która domaga się zakazu importu takich pojazdów do Europy. Kolejne pismo w tej sprawie trafiło właśnie do Komisji Europejskiej. Włoskie media informują, że władze UE istotnie planują zaostrzenie przepisów w tym zakresie.

Zdjęcie KE zapowiada zmiany w przepisach o homologachi indywidualnej. Czy to koniec amerykańskich SUV-ów i pickupów w EU? / Informacja prasowa