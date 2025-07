Rekord frekwencji na Dub It Tuning Festival 2025

W dniach 12-13 lipca hale Targów Kielce odwiedziło ponad 20 tys. osób. To wzrost o ok. 33 proc. względem ubiegłego roku, kiedy licznik zatrzymał się na 15 tys. Kluczowa okazała się nie tylko różnorodność stref i obecność czołowych projektów tuningowych z Polski i zagranicy, ale również sama lokalizacja. Pokazy samochodów odbyły się w zamkniętej, klimatyzowanej przestrzeni, co zminimalizowało wpływ warunków pogodowych - częsty problem podobnych zlotów w kraju.

Pełna hala – tłumy fanów tuningu z całej Polski i nie tylko. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Na ponad 20 tys. m2 prezentowano setki pojazdów podzielonych na segmenty: tuning, klasyki, youngtimery, motorsport oraz show & shine.

Najciekawsze modele i mocne trendy tuningowe

Zdecydowanie najwięcej uwagi odwiedzających przyciągały samochody ze sceny japońskiej (JDM). Toyota Mark II zbudowana w stylu Kaido Racer zyskała uznanie za nietuzinkową estetykę i dopracowane detale.

Kaido Racer zyskała największą popularność. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Obok niej wyróżniały się także Lexusy VIP Style, Toyota Chaser czy Suzuki Lexus GS300.

Chevrolet Corvette C7 Z06 – zwycięzca kategorii Best of Show New Wave. Paula Lazarek INTERIA.PL

Amerykańską szkołę reprezentował m.in. Chevrolet Corvette C7 Z06, zwycięzca w kategorii Best of Show New Wave. Spośród europejskich projektów wyróżniały się BMW - od klasycznego 2002Ti, przez E30, po potężne E10 (określane jako 2002 turbo plus) z 300-konnym silnikiem.

Strefa BMW Syndykat - serce klasycznego tuningu

Strefa BMW Syndykat była jedną z największych i najlepiej zorganizowanych części imprezy. Na jej terenie prezentowano kultowe modele, dopracowane w detalach i często silnie zmodyfikowane.

Strefa BMW Syndykat była jedną z największych i najlepiej zorganizowanych części imprezy. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Największe zainteresowanie budziły BMW 2002Ti i E30 338is, a także rozbudowane projekty z nowoczesnymi układami zawieszenia i mocno rozbudowaną mechaniką. Członkowie Syndykatu chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się wiedzą z odwiedzającymi.

Drift taxi i gwiazdy

Drift to nieodłączny element Dub It Festival - również w tym roku tor przed halą cieszył się dużą popularnością. W widowiskowych przejazdach kontrolowanym poślizgiem udział brali zarówno profesjonalni zawodnicy, jak i zaproszeni goście.

Drift to nieodłączny element Dub It Festival - również w tym roku tor przed halą cieszył się dużą popularnością. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Szczególne emocje wzbudzały przejazdy drift taxi, w których udział wzięli znani twórcy motoryzacyjni: Kickster i Adam Strzelecki.

Fani JDM uwielbiają dodawać modyfikacje oświetlenia. Paula Lazarek INTERIA.PL

W strefie medialnej i wśród odwiedzających pojawili się także Grzegorz Duda, Gregg Collins, Jagodowy TV, Adam Kwiatek i inni twórcy znani z platform społecznościowych oraz telewizji.

Festiwal przyciągnął tłumy fanów stance. Paula Lazarek INTERIA.PL

Strefy tematyczne cieszyły się popularnością

Jednym z głównych atutów tegorocznego Dub It Tuning Festival była bardzo dobrze przemyślana struktura stref tematycznych, która nie tylko porządkowała całość ekspozycji, ale też pozwalała uczestnikom na szybkie odnalezienie interesujących ich obszarów motoryzacji.

Na zlocie nie mohło zabraknąć nisko osadzonych na ziemii Mustangów. Paula Lazarek INTERIA.PL

Przestrzenie zostały rozmieszczone w sposób logiczny, a ich różnorodność odpowiadała zarówno zaawansowanym fanom tuningu, jak i osobom dopiero wchodzącym w ten świat.

Strefa PRL – powrót do motoryzacyjnych korzeni. Paula Lazarek INTERIA.PL

Jedną z najbardziej obleganych była strefa car audio, gdzie prezentowano pojazdy wyposażone w nagłośnienie o mocy sięgającej kilku tysięcy watów. Dźwięk, światło i precyzja wykonania tych instalacji przyciągały nie tylko fanów niskich tonów, ale i osoby zainteresowane techniczną stroną modyfikacji wnętrza pojazdów.

W strefach nie zabrakło też sportowych i szybkich Porsche. Paula Lazarek INTERIA.PL

Równolegle dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa simracingu, w której odwiedzający mogli przetestować profesjonalne stanowiska do wyścigów wirtualnych. Organizatorzy zadbali o wysoką jakość sprzętu - fotele kubełkowe, hydrauliczne platformy, realistyczne kierownice i wyświetlacze o dużej rozdzielczości.

Choć stanowiska często były zajęte, chętni cierpliwie czekali w kolejkach, by sprawdzić swoje umiejętności za kierownicą cyfrowych odpowiedników aut wyścigowych.

Organizatorzy zadbali o wysoką jakość sprzętu – fotele kubełkowe, hydrauliczne platformy, realistyczne kierownice i wyświetlacze o dużej rozdzielczości. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Równie ciekawie prezentowała się strefa PRL, skupiająca pojazdy z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Można było tu zobaczyć zarówno typowe "maluchy", jak i rzadziej spotykane modele - wszystko w oryginalnym lub starannie odrestaurowanym stanie. Było to miejsce nie tylko dla nostalgików, ale również dla młodszego pokolenia, które na co dzień nie ma okazji obcować z tego typu motoryzacją.

Sekcja dla nostalgików klasycznej motoryzacji. Paula Lazarek INTERIA.PL

Lista wyróżnionych projektów Dub It 2025

Best of Show New Wave

Chevrolet Corvette C7 Z06 - Łukasz Góra (Low Cartel)

Hi5 New Wave

Audi A7 - Krzysztof Klejas (ADBL)

Ford Mustang - Severin Dold (Niemcy)

Honda Civic - Marzena Piątek

Mercedes CLS - Konrad Sobański

Tesla 3 Performance - Bartek Cios

Best of Show Oldschool

Kaido Racer - Łukasz Szymanek

Hi5 Oldschool

Volkswagen Garbus - Uwe Fabritus (Niemcy)

Honda Civic Spoon - Piotr Kołacz (Japonly)

BMW 2002Ti - Łukasz Gamek (Syndykat)

BMW E30 338is - Marcin Cybulski

Trabant 601 - Varga Tiboe (Węgry)

Best of Show Wheels

Ford Escort - Paweł Kalandyk

Best of Show Interior

Volkswagen T3 Doka - Michal Šuščak

Organizatorzy Dub It Tuning Festival 2025 postawili na sprawdzony format, który sprawdził się bardzo dobrze. Świetna organizacja, rekordowa frekwencja i najwyższy poziom prezentowanych aut sprawiają, że to obecnie najbardziej kompleksowy festiwal tuningowy w Polsce. Dla miłośników modyfikacji, klasyki i driftu - pozycja obowiązkowa.

Nowa Mazda CX-5 nadal ma 2,5 l pod maską, ale lepiej nie pytaj o moc Michał Domański INTERIA.PL