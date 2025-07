Tysiące kierowców popełnia w deszczu ten błąd. Potem mandat 200 zł

Czujniki zmierzchu to bez wątpienia przydatne rozwiązanie, jednak nie zawsze działają one poprawnie. Jednym z najczęstszych grzechów jest to, że nie uruchamiają się wtedy, gdy oświetlenie zewnętrzne powinno być włączone. Chodzi głównie o sytuacje, w której pada deszcz lub pojawia się mgła. Kierowcy zawierzają uruchomienie świateł technologii, po czym okazuje się, że ich auto jest słabo widoczne, a policja wlepia mandat.