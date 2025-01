Myślisz, że auto cię wyręcza? Jesteś w błędzie i możesz zapłacić mandat

Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie określa, że warunki niedostatecznej widoczności występują od zmierzchu do świtu oraz w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu. Ten drugi przypadek występuje właśnie podczas opadów deszczu czy mgły. W ustawie czytamy też, że: "kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto (...) jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie".

Policja, która zatrzyma kierowcę poruszającego się bez włączonych świateł mijania w deszczu czy we mgle może wystawić mandat w wysokości 150-300 zł oraz dopisać do konta 3 punkty karne. Z kolei 300-złotowy mandat dostaną kierowcy, którzy jadą autem bez świateł w czasie od zmierzchu do świtu - wtedy też otrzymają cztery punkty karne.

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgielnych to kolejny problem powszechny na polskich drogach. Szczególnie dotyczy to nadmiernego korzystania z tylnych świateł przeciwmgielnych podczas mgły. Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że można ich używać wyłącznie w warunkach, gdy przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do mniej niż 50 metrów. Co istotne, kierowca ma obowiązek natychmiast wyłączyć te światła, gdy widoczność się poprawi. Jest to o tyle ważne, że intensywna czerwona barwa tylnych świateł przeciwmgielnych oślepia kierowców jadących z tyłu - są one bowiem mocniejsze nawet niż światła stop.