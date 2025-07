Pagani to włoski producent supersamochodów z siedzibą w San Cesario sul Panaro, który działa od 1992 r. To wyjątkowo ekskluzywna marka, która jeszcze do niedawna posiadała zaledwie pięć salonów w Europie. Pierwszy w Polsce, a szósty w Europie, salon Pagani of Warsaw został otwarty w maju 2025 r. w Warszawie. Pozostałe salony znajdują się w: Monako, Stuttgarcie, Kopenhadze, Lugano i Manchesterze. Oficjalny przedstawiciel marki w swoich mediach społecznościowych pochwalił się egzemplarzem modelu Utopia Roadster.