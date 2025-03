Z danych IBRM Samar wynika, że w lutym zarejestrowano w Polsce po raz pierwszy 77 189 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to spadek w stosunku do lutego 2023 roku o 2,5 proc. i przerwanie trwającej kolejnych 19 miesięcy passy wzrostów.