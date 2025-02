Nowa administracja Donalda Trumpa realizuje swoje przedwyborcze obietnice. Nowo mianowany szef amerykańskiego Departamentu Transportu (DOT) chce, by NTHSA – Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zmienił przepisy CAFE określających limity zużycia paliwa nowych samochodów. Zdaniem nowego szefa DOT aktualne regulacje to wynik ”radykalnej agendy Green New Deal”, które skutkują ”niepotrzebnym podwyższaniem cen samochodów spalinowych”.