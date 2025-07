Kombajn na drodze bez tablic. Kierowcy nie wiedzą o co chodzi

Lato to czas, gdy na polskich drogach pojawiają się kombajny, ciągniki z przyczepami pełnymi zboża, samojezdne kosiarki - wszystkie wyruszają w pole, a wieczorami je opuszczają, często irytując kierowców powolną jazdą. W dodatku kombajny widoczne w Polsce prawie zawsze nie mają tablic rejestracyjnych, co rodzi pytania wśród kierowców - co, jeśli dojdzie do kolizji z kombajnem, czy te maszyny mają ubezpieczenie OC?