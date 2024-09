Do zdarzenia doszło na obwodnicy Olsztyna, w ciągu drogi ekspresowej S16. Jadący tą trasą policjanci zauważyli kombajn, czyli wielką maszynę rolniczą, która nie ma prawa wjazdu na drogi szybkiego ruchu. Natychmiast podjęli interwencję.

Jechał kombajnem po drodze ekspresowej

34-letni kierowca kombajnu tłumaczył, że jedzie tylko do najbliższej miejscowości i zaraz będzie zjeżdżał z drogi ekspresowej. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem a korzystanie z drogi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Ponadto, z uwagi na realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, po zakończonej interwencji zabezpieczali przejazd kombajnu do najbliższego zjazdu.

Kombajn to pojazd wolnobieżny

Kombajn zaliczany jest do pojazdów wolnobieżnych (czyli takich, które osiągają nie więcej niż 25 km/h prędkości maksymalnej). Taki pojazd musi mieć ważny przegląd techniczny, ale, co ciekawe, osoba posiadająca gospodarstwo rolne nie musi mieć dodatkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego na kombajn (czy inne rolnicze pojazdy wolnobieżne) – zdarzenia z udziałem kombajnu obejmuje OC rolników.

Warto też zwrócić uwagę, że kombajn nie ma rejestracji. Tego typu pojazdów nie trzeba bowiem rejestrować.

Kto może jeździć po drodze ekspresowej?

Droga ekspresowa jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla pojazdów samochodowych. Oznacza to, że nie mogą się po niej poruszać piesi, rowerzyści, motorowerzyści czy też pojazdy wolnobieżne . Ponadto na drodze ekspresowej nie wolno cofać, zawracać, zatrzymywać pojazdu. Są to wykroczenia, za które grozi mandat.