Tradycyjne fotoradary rzeczywiście były projektowane głównie do wykonywania zdjęć od przodu pojazdu. W Polsce większość stacjonarnych fotoradarów wykonuje zdjęcia wyłącznie od przodu. Taka orientacja pozwala uchwycić nie tylko numer rejestracyjny pojazdu, ale też twarz kierowcy. W ostatnich latach na polskich drogach pojawiły się też bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak Mesta Fusion RN, MultaRadar CD czy TraffiStar SR390. Sa one wyposażone w podwójne głowice potrafią rejestrować wykroczenia zarówno od frontu, jak i tyłu pojazdu.

Jednym z najbardziej zakorzenionych wśród kierowców mitów związanych z fotoradarami jest przekonanie, że urządzenie zawsze błyska podczas wykonywania zdjęcia. To nieprawda - w warunkach dobrej widoczności lampa nie jest potrzebna.

Współczesne fotoradary wykorzystują zaawansowane systemy optyczne, które pozwalają na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć bez użycia lampy błyskowej. Na drogach przybywa też fotoradarów nowej generacji, które do doświetlania rejestracji wykorzystują podczerwień, czyli światło niewidoczne dla ludzkiego oka. To oznacza, że kierowcy mogą zostać sfotografowani, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Dane z różnych źródeł wskazują, że większość urządzeń ma ustawioną tolerancję na przekroczenie prędkości od 11 km/h w górę, choć może to się różnić w zależności od typu urządzenia i jego konfiguracji, a także lokalizacji samego fotoradaru. Jeśli jest on umieszczony na drodze z ograniczeniem do 40 km/h, już przejazd z prędkością na przykład 48 km/h może być karany.