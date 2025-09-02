W skrócie Przejścia sugerowane nie dają pieszym pierwszeństwa, wymuszając od nich szczególną ostrożność.

Miejsca te są oznaczone jedynie przez elementy infrastruktury, bez pasów czy znaków.

Brak wiedzy o przepisach dotyczących przejść sugerowanych prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Przejście sugerowane - definicja i zasady

Przejście sugerowane pojawiło się w polskim prawie o ruchu drogowym we wrześniu 2022 roku. Zgodnie z art. 2 pkt 11a jest to nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

Takie miejsce nie ma znaków pionowych D-6 ani pasów P-10 na jezdni. Wyznaczają je jedynie elementy infrastruktury, takie jak obniżony krawężnik, kontrastowa lub antypoślizgowa nawierzchnia oraz dobra widoczność. To sposób na zalegalizowanie traktów, z których piesi korzystali wcześniej nieformalnie.

Pierwszeństwo na przejściu sugerowanym - kto ma rację na drodze?

W przeciwieństwie do klasycznej zebry, pieszy nie ma pierwszeństwa przed samochodami na przejściu sugerowanym - ani podczas wchodzenia, ani przechodzenia przez jezdnię. Może wejść na drogę tylko wtedy, gdy nie zmusi kierowcy do hamowania lub zmiany toru jazdy.

Dla porównania, na oznakowanym przejściu pieszy ma pierwszeństwo już w momencie wchodzenia, choć nie wolno mu wtargnąć tuż przed pojazd. Brak oznaczeń w przejściu sugerowanym ma przypominać, że to pieszy jest gościem na drodze i to on ustępuje pierwszeństwa.

Przejście sugerowane w praktyce

W Polsce takie przejścia spotkamy m.in. przy dworcach, urzędach, szkołach i na lokalnych ulicach. Ich celem jest uporządkowanie ruchu i wskazanie miejsca, gdzie pieszy może przekroczyć jezdnię bez nadawania mu uprzywilejowania.

Ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marek Konkolewski, zwraca uwagę na brak kampanii edukacyjnych: "Spora grupa kierowców i pieszych dowiaduje się o zmianach w przepisach ze środków masowego przekazu, rozmów ze znajomymi czy gdy - już na drodze - edukują nas policjanci" - podkreśla.

Dla porównania, w Niemczech funkcjonuje prosty system:

klasyczna zebra oznacza pełne pierwszeństwo pieszych,

przejścia z sygnalizacją wymagają skupienia na światłach,

brak oznaczeń oznacza, że pieszy ustępuje pojazdom.

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach sugerowanych

Jesień i zima to czas wzmożonych zagrożeń dla pieszych. W 2023 roku doszło do ponad 4,5 tys. potrąceń, z czego ponad 500 zakończyło się śmiercią. Najnowsze dane za 2024 r. pokazują niewielką poprawę - odnotowano 4719 wypadków z udziałem pieszych, a liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 419. Mimo tej poprawy, eksperci podkreślają, że przejścia sugerowane, choć nie dają pierwszeństwa, wciąż mogą poprawiać bezpieczeństwo, zwłaszcza tam, gdzie klasyczna zebra wprowadza fałszywe poczucie pewności.

