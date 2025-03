W ważnej sprawie powstał kiepski film. Oscara dla policji nie będzie

Najnowsza nowelizacja przepisów z 1 czerwca 2021 r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Co rusz pojawiają się nowe kampanie społeczne przypominające o zasadach bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Choć ich cel jest niezwykle istotny, to jakość realizacji pozostawia wiele do życzenia. Za tę produkcję nagrody Oscara dla policjantów z Legnicy nie będzie.