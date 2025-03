Te ładowarki miażdżą konkurencję. Każda sekunda to dodatkowe 2 km zasięgu

Akcje chińskiego giganta pojazdów elektrycznych BYD osiągnęły we wtorek rekordowy poziom po zaprezentowaniu nowej technologii baterii i ładowarki. System ten ma rozwiązać największe bolączki pojazdów zeroemisyjnych, pozwalając na naładowanie akumulatora do pełna w czasie porównywalnym do tankowania samochodu spalinowego.