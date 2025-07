Renault ma nowego szefa. Zastąpi "króla torebek"

Luca de Meo zakończył swoją kadencję spektakularnym sukcesem finansowym i przechodzi do koncernu Kering.

57-letni Provost przejmuje ster władzy w ważnym dla francuskiego koncernu momencie, który szykuje się właśnie do kolejnej strategicznej restrukturyzacji. "Futurama", bo tak nazywa się nowy, nakreślony jeszcze przez de Meo plan, zakłada kontynuację elektryfikacji gamy modelowej, by skrócić dystans do europejskich potęg pokroju Volkswagena i rzucić wyzwanie gigantom elektromobilności, jak BYD czy Tesla.