W skrócie Ceny napraw samochodów europejskich w Rosji wzrosły w ciągu roku nawet o 72 proc.

Głównymi przyczynami są brak kadr, ograniczona dostępność części oraz sankcje po wybuchu wojny w Ukrainie.

Rosyjscy kierowcy mogą być zmuszeni do przesiadki na mniej atrakcyjne samochody krajowej produkcji.

Konflikt w Ukrainie znacząco destabilizuje rosyjską gospodarkę, a sankcje nakładane państwa europejskie skutkują problemami w licznych sektorach. W ostatnich latach szczególnie odczuła to branża motoryzacyjna, która przez lata była mocno uzależniona od zachodnich technologii i inwestycji. Wycofanie się zagranicznych producentów sprawiło, że sektor ten stał się jednym z najbardziej dotkniętych skutkami wojny wywołanej przez Rosję.

Koszty napraw samochodów w Rosji wzrosły o ponad 70 proc.

Wpływ wycofania się zagranicznych producentów z rosyjskiego rynku odczuwają przede wszystkim kierowcy. Jak podają wschodnie media, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy koszty napraw samochodów europejskich wzrosły w Rosji o 25-72 proc. Największy wzrost kosztów dotyczy ceny części. Z danych wynika, że dla Renault koszty części zwiększyły się o 33 proc., dla Volkswagena o 72 proc., a w segmencie premium, obejmującym Audi i Porsche, niemal podwoiły się.

Problemy kadrowe, brak części i kurczący się rynek

Wzrost cen napraw samochodów w Rosji wynika w dużej mierze z rosnących kosztów samej naprawy - szczególnie demontażu i renowacji uszkodzonych części. Problemy kadrowe w branży, wynikające z wycofania się zagranicznych marek, dodatkowo potęgują trudności. Równie istotny jest kurczący się rynek oryginalnych części - w rosyjskich serwisach brakuje elementów zawieszenia, układów hamulcowych, części nadwozia oraz wielu drobnych podzespołów elektronicznych.

Ceny w rosyjskich serwisach będą rosły

Według Rosyjskiego Związku Ubezpieczycieli, ceny części zamiennych do aut europejskich rosną w alarmującym tempie. Sankcje powodują ograniczenie dostępności komponentów, a czas oczekiwania na dostawy wydłuża się, podczas gdy popyt nie słabnie. Władimir Czernow z Freedom Finance Global zaznacza, że brak jest podstaw do obniżki cen, a do końca roku koszty napraw mogą zwiększyć się o kolejne 5-10 proc Ostatecznie wielu Rosjan będzie zmuszonych porzucić auta zagranicznych marek i przestawić się na wątpliwej jakości samochody produkowane w kraju.

