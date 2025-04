Wśród najchętniej kupowanych ciężarówek są marki, których w Europie w ogóle nie znamy, jak Shacman czy Sitrak, a także Dongfeng, FAW i Howo. Marki te zastąpiły samochody Scanii, Volvo, Mana, DAF-a, Mercedesa, Iveco czy Renault, które do wybuchu wojny dominowały na rynku rosyjskim.

Chińska ciężarówka to loteria. Może się psuć, ale nie musi

Co ciekawe, pod względem awaryjności nie ma reguły. Trafiają się auta, które robią duże przebiegi i nie potrzebują napraw, jednak około połowa chińskich ciężarówek wymaga poważnych napraw kluczowych podzespołów, jak silnik czy skrzynia biegów, przy przebiegach nie przekraczających 500 tys. km, co w realiach samochodów ciężarowych oznacza 3-4 lata eksploatacji.

Kolejny problem to brak lokalnych magazynów i centrum serwisowych. W efekcie naprawa samochodów przed dilerów trwa długo, bo konieczne jest sprowadzenie niezbędnych podzespołów z Chin. A dla firm transportowych każda wyłączona z ruchu ciężarówka oznacza realne straty.

Co ciekawe, podnoszono również, że ceny części zamiennych do chińskich pojazdów potrafią być znacznie wyższe niż do ciężarówek europejskich.