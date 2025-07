Tzw. zakrętów mistrzów na DTŚ w w Rudzie Śląskiej zyskał sławę kilka lat temu, dzięki zamontowanej przy nim kamerze monitoringu. Zarejestrowane nagrania trafiały szybko do internetu, wywołując ogólnokrajową dyskusję o tym, czemu na pozornie łatwej drodze i lekkim łuku tak często dochodzi wypadków.

Do takich zdarzeń zdecydowanie częściej dochodziło na nitce prowadzącej na wschód, wewnętrznej, na której zakręt było nieco bardziej ostry. Wreszcie, w 2022 roku postawiono tam fotoradar, który pilnował czy kierowcy przestrzegają obowiązującego w tym miejscu ograniczenia prędkości do 80 km/h. I liczba zdarzeń drastycznie spadła.

Jednak od czasu do czasu w tym miejscu wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, chociaż obecnie częściej na jezdni do jazdy w kierunku zachodnim, na której nie ma fotoradaru i którą można jechać 100 km/h.