Jak zatankować motocykl? Trzeba pamiętać o jednej zasadzie

Jazda motocyklem to wolność i niezależność, ale nawet najbardziej niezależni motocykliści muszą od czasu do czasu zatrzymać się na stacji paliw. Choć mogłoby się wydawać, że tankowanie to prosta czynność, istnieje kilka zasad i dobrych praktyk, które warto znać i stosować. Jedna z nich jest szczególnie ważna i obowiązuje wszędzie, bez względu na markę stacji czy kraj, w którym się znajdujemy.