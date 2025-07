Dodatkowo nie wszystkie progi są budowane według tych samych standardów. Podczas gdy jedne można pokonać przy prędkości 20-30 km/h bez większych problemów, inne wymagają spowolnienia niemal do prędkości chodu pieszego.

Polskie prawo drogowe nie zawiera bezpośredniego zakazu omijania progów zwalniających. To może sugerować, że taki manewr jest dozwolony. I faktycznie, pod warunkiem, że przy jego okazji nie łamiemy innych przepisów prawa.

Karana jest także jazda poboczem - mandat może wynieść nawet 500 złotych. Przekroczenie linii ciągłej, która często znajduje się w okolicach progu, to 100-200 złotych kary, w zależności od tego, czy mówimy o linii krawędziowej (znak poziomy P-7b), pojedynczej czy podwójnej.

Warunkiem jest jednak traktowanie takiego manewru jako zwykła zmiana pasa ruchu. Oznacza to konieczność włączenia kierunkowskazu, sprawdzenia lusterek i upewnienia się, że manewr nie spowoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Nie wszystkie progi dają takie same możliwości ominięcia. Progi podłużne, rozciągające się na całą szerokość jezdni, praktycznie wykluczają legalne ich ominięcie. Progi wyspowe mogą pozostawiać po bokach przestrzeń, ale często jest ona zbyt wąska lub znajduje się w miejscu, gdzie nie można legalnie jechać.

Najłatwiejsze do ominięcia są właśnie wspomniane progi punktowe, które z założenia pozostawiają przestrzeń między sobą.

Zamiast szukać sposobów na ominięcie, warto nauczyć się prawidłowo pokonywać progi zwalniające. Najlepiej zwolnić do właściwej prędkości jeszcze przed progiem, a nie hamować dopiero na na nim. Prędkość powinna być dostosowana do typu progu i może wahać się od 10 km/h przy najwyższych progach do 30-40 km/h przy łagodnie wyprofilowanych.