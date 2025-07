Straż miejska założyła blokadę na koło. Co teraz?

Powrót do samochodu i odkrycie żółtej blokady na kole to sytuacja, która nie należy do przyjemnych, szczególnie, jeśli byliśmy nieświadomi tego, że parkujemy w miejscu niedozwolonym. To wykroczenie może kosztować nie tylko mandat, ale także godziny oczekiwania na patrol straży miejskiej. Jak postępować w takiej sytuacji i czy można samemu zdjąć blokadę?