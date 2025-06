Plaga polskich osiedli. Kierowcy parkują na prywatnych miejscach

Na osiedlowych grupach internetowych miast w całej Polsce co rusz pojawiają się posty dotyczące właścicieli miejsc parkingowych, które ktoś zastawił. Problem jest powszechny, a jego rozwiązanie nie zawsze oczywiste. W dodatku to, czy możemy zgłosić zajęcie miejsca parkingowego przez innego kierowcę zależy od statusu drogi osiedlowej. Co zrobić, kiedy ktoś parkuje na naszym miejscu?