Kierowcy parkują na chodniku, a potem dziwią się, że lecą mandaty

W najlepszym razie, w przypadku nieprawidłowego parkowania na chodniku, kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym, w gorszych wypadkach czeka go albo blokada na kole (i mandat od 100 do 500 zł) lub odholowanie pojazdu i opłacenie nie tylko mandatu, ale też “usługi” - 716 zł plus 62 zł/dobę pobytu auta na parkingu policyjnym.