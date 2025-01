Ile kosztuje odholowanie auta w 2025 roku?

Odholowanie auta to zwykle rezultat nieprawidłowego parkowania, ale też czasem jego złego stanu technicznego. Maksymalne stawki za odholowanie pojazdu, a także za “pobyt” auta na policyjnym parkingu są określone urzędowo i co roku rosną. Nie inaczej było w tym roku - kierowcy, których auta zostaną odholowane będą musieli za to słono zapłacić.