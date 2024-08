Kolejna podwyżka kar dla kierowców. Ministerstwo podało szczegóły

Spis treści: 01 Podwyżka kosztów odholowania samochodu w 2025 roku

02 Nowe opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu w 2025 roku

03 Kiedy pojazd może zostać odholowany?

Podwyżka kosztów odholowania samochodu w 2025 roku

Od początku bieżącego roku płacimy wyższe opłaty za odholowanie oraz przechowywanie pojazdów, ale już teraz wiadomo, że czekają nas kolejne podwyżki. Te wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku, ale na szczęście nie są tak duże, jak podwyżki w 2024 roku. Przykładowo obecnie płacimy za odholowanie samochodu o 91 zł więcej niż w roku 2023. Natomiast w roku 2025 zapłacimy tylko 19 zł więcej niż obecnie.

Należy też od razu zaznaczyć, że podane stawki to maksymalne opłaty, jakie mogą zostać pobrane od właściciela pojazdu. Samorządy mogą ustalić je na niższym poziomie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak na przykład cenniki lokalnych firm, które odholowują pojazdy na zlecenie miejscowych służb.

Nowe opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku będą obowiązywały następujące stawki za odholowanie pojazdu oraz przechowywanie go na parkingu depozytowym

rower, motorower, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego : usunięcie 171 zł (+5 zł), przechowywanie 33 zł (+1 zł) za dobę

: usunięcie 171 zł (+5 zł), przechowywanie 33 zł (+1 zł) za dobę motocykl : usunięcie 333 zł (+9 zł), przechowywanie 45 zł (+2 zł) za dobę

: usunięcie 333 zł (+9 zł), przechowywanie 45 zł (+2 zł) za dobę pojazd o DMC do 3,5 tony: usunięcie 716 zł (+19 zł), przechowywanie 62 zł (+2 zł) za dobę

usunięcie 716 zł (+19 zł), przechowywanie 62 zł (+2 zł) za dobę pojazd o DMC od 3,5 tony do 7,5 tony : usunięcie 895 zł (+24 zł), przechowywanie 82 zł (+3 zł) za dobę

: usunięcie 895 zł (+24 zł), przechowywanie 82 zł (+3 zł) za dobę pojazd o DMC od 7,5 tony do 16 ton : usunięcie 1264 zł (+34 zł), przechowywanie 116 zł (+4 zł) za dobę

: usunięcie 1264 zł (+34 zł), przechowywanie 116 zł (+4 zł) za dobę pojazd o DMC powyżej 16 ton : usunięcie 1862 zł (+49 zł), przechowywanie 205 zł (+6 zł) za dobę

: usunięcie 1862 zł (+49 zł), przechowywanie 205 zł (+6 zł) za dobę pojazd przewożący materiały niebezpieczne: usunięcie 2265 zł (+60 zł), przechowywanie 298 zł (+8 zł) za dobę

Kiedy pojazd może zostać odholowany?

Zwykłe parkowanie samochodu na zakazie to powód by kierowcy wystawić mandat, ale nie aby odholować pojazd. Przepisy przewidują jednak cały szereg sytuacji, w których służby mogą zdecydować o odholowaniu pojazdu i mieszczeniu go na parkingu depozytowym. Mogą to zrobić, gdy pojazd ten:

jest kierowany przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;

nie posiada ważnej polisy OC;

jest uszkodzony i stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego;

jest pozostawiony na pasie awaryjnym lub w zatoce postojowej na autostradzie lub drodze ekspresowej;

jest pozostawiony na chodniku lub w innym miejscu, gdzie jest to zabronione

bez odpowiedniego zezwolenia parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych

jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych i/lub jego stan wskazuje na to, że jest nieużywany

utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej (parkowanie przy hydrancie)