Niedawno na stronach Sejmu pojawiła się treść wystosowanej pod koniec maja interpelacji poselskiej, pod którą podpisali się Paulina Matysiak (Lewica), Klaudia Jachira (KO) oraz Franciszek Sterczewski (KO). W piśmie parlamentarzyści zwrócili się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z pytaniem, kiedy wprowadzona zostanie waloryzacja obecnego taryfikatora mandatów, a konkretnie jego części dotyczącej wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem.

Posłowie chcą wyższych kar za nieprawidłowe parkowanie

Jak zauważyli politycy, od ponad 20 lat nie zmieniły się w Polsce kary za nielegalne parkowanie. W tym czasie pensja minimalna wzrosła z 800 zł do 4250 zł, co doprowadziło do depenalizacji wykroczeń z tym związanych. Już teraz w wielu sytuacjach kierowcom bardziej opłaca się pozostawić pojazd poza wyznaczonym miejscem parkingowym i narazić się na 100 zł mandatu, niż poszukiwać wolnego miejsca w strefie parkowania.

To jednak nie wszystko. Posłanki Matysiak i Jachira wraz z posłem Sterczewskim proponują także by kierowcy nagminnie łamiący przepisy dotyczące zatrzymywania i postoju, karani byli na mocy przepisów o recydywie. Oznacza to, że na każdego, kto dopuściłby się takiego wykroczenia w terminie do 24 miesięcy od ujawnienia poprzedniego, nakładano by podwójną stawkę mandatu.

Zdjęcie Już teraz wielu kierowcom bardziej opłaca się pozostawić pojazd poza wyznaczonym miejscem parkingowym. / Wojtek Laski/East News / East News

MSWiA częściowo przyznaje rację. Będą wyższe kary?

Do poselskiej interpelacji odniosło się już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, podpisanej przez sekretarza stanu Czesława Mroczka, resort częściowo przyznaje rację parlamentarzystom.

W opinii resortu spraw wewnętrznych i administracji należy uznać za słuszną argumentację Państwa Posłów w zakresie potrzeby dokonania stosownej korekty rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w obszarze zatrzymania i postoju. Sekretarz Stanu Czesław Mroczek

Z powyższego wynika, że kierowcy mogą spodziewać się zmiany w taryfikatorze, a wyższe mandaty za nieprawidłowe parkowanie prędzej czy później wejdą w życie. Kiedy konkretnie? Na ten temat w piśmie nie ma żadnych informacji. Jednocześnie jednak ministerstwo zaznaczyło, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z nieprawidłowym parkowaniem nie ogranicza się wyłącznie do wystawienia mandatu.

Tego rodzaju naruszenie może przybierać także postać skutkową, polegającą na przykład na tamowaniu lub utrudnianiu ruchu czy zagrażaniu bezpieczeństwu. Powyższe oznacza odpowiednio możliwość zastosowania urządzenia do blokowania kół lub usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. Obie kary są znacznie bardziej dolegliwe niż sam mandat za złe parkowanie.

Nieprawidłowe parkowanie nie zawsze musi być karane

Ponadto przedstawiciel ministerstwa wyjaśnił, że niezgodne z przepisami parkowanie nie zawsze musi podlegać karze.

Prawo wykroczeń (w odróżnieniu od prawa karnego gdzie obowiązuje zasada legalizmu, polegająca na obowiązku wszczęcia i przeprowadzenia z urzędu postępowania przygotowawczego) jest oparte na zasadzie oportunizmu (celowości ścigania sprawcy). (...) Nie ma bezwzględnego obowiązku wszczęcia przez uprawnione podmioty czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie[. Powyższe oznacza, że popełnienie wykroczenia niekoniecznie musi pociągać za sobą ściganie i ukaranie sprawcy przewidzianą karą i ewentualnie środkiem karnym. Sekretarz Stanu Czesław Mroczek

Nie dla warunków recydywy za nieprawidłowe parkowanie

Z kolei odnosząc się do postulatu nowelizacji dotyczącej wprowadzenia karania za nieprawidłowe parkowanie w warunkach recydywy - ministerstwo zaznaczyło, że ustawa ta dotyczy naruszania wyłącznie najpoważniejszych przepisów z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nieprawidłowe parkowanie zdaniem resortu do takich nie należy. Tym samym MSWiA stanowczo odrzuciło pomysł posłów.