Ile można jechać na drodze ekspresowej?

Na początku warto zaznaczyć, że same drogi ekspresowe dzielimy na kilka typów. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyróżnia trzy rodzaje tej drogi.

Drogi ekspresowe dwujezdniowe - jezdnie oddzielone są od siebie barierkami albo pasem zieleni. Tylko na nich obowiązuje limit 120 km/h.

Drogi ekspresowe jednojezdniowe - z jedną jezdnią dla obu kierunków ruchu. Na takich drogach maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h.

Drogi ekspresowe dwujezdniowe z co najmniej dwoma pasami dla każdego kierunku - tu również ograniczenie prędkości wynosi 100 km/h.

Od czego zależy prędkość na drodze ekspresowej?

Trzeba jednak pamiętać, że wyżej wymienione ograniczenia dotyczą wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej do 3,5 tony. W przypadku pozostałych pojazdów ograniczenia wyglądają nieco inaczej. Samochody ciężarowe mogą poruszać się maksymalnie 80 km/h, i to niezależnie od rodzaju drogi ekspresowej. Autobusy z kolei mogą jechać do 100 km/h.

Oprócz tego trzeba pamiętać również o tym, że prędkość na danym odcinku może być jeszcze inna. Wynikać to może, podobnie jak w przypadku wszystkich innych tras, mogą być remontowane lub jeszcze nie oddane w pełni użytkowania, a także z uwagi na położenie fragmentu w pobliżu większych miast, na odcinkach z niepełną infrastrukturą (np. świeżo oddanych do użytku) lub wzdłuż terenów zabudowanych, gdzie ograniczenie wprowadzono, by zmniejszyć emisję hałasu.

Prędkość drogowcy ograniczają za pomocą znaku B-33. Odwołuje ją znak B-34 lub też B-42, który ustala koniec wszystkich obowiązujących dotychczas zakazów. Co więcej, jeśli warunki atmosferyczne są niekorzystne (np. deszcz, śnieg) dopuszczalna prędkość może być również ograniczona za pomocą elektronicznych tablic. Jeśli nie obserwujemy drogi, możemy narazić się na mandat za przekroczenie prędkości.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości na drodze ekspresowej?

Jeśli nie zastosujemy się do ograniczeń, podobnie jak na innych drogach, musimy liczyć się z mandatami. Zgodnie z obowiązującymi taryfikatorem mandaty za prędkość prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL