Chińczycy przejęli rosyjski rynek. Bratnia pomoc ciosem w plecy

Załamanie na rynku nowych aut i gigantyczna ekspansja chińskich producentów - tak, w kilku słowach podsumować można to, co dzieje się obecnie z motoryzacją w Rosji. Niezwykle wysokie tempo przejmowania rynku przez chińskie marki to zła wiadomość dla lokalnego potentata – Łady. W 2024 roku już 6 na 10 nowych aut zarejestrowanych w Rosji stanowiły samochody chińskich producentów.