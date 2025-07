Kilka dni po ujawnieniu afery koncern oficjalnie przyznał się do manipulacji, co wywołało prawdziwy wstrząs w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Procesy przed sądem w Brunszwiku ruszyły w 2021 roku, a do tej pory odbyło się już 175 rozpraw. Czterech byłych managerów Volkswagena zostało skazanych na kary więzienia za udział w procederze. W wyniku wielomiesięcznych batalii sądowych niemiecka marka została zobowiązana do zapłaty odszkodowań i kar, których łączna kwota przekroczyła 32 miliardy dolarów.